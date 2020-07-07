Скандальный отец Сергий призывает народ в ополчение и намерен бороться в властью России

Схиигумен Сергий (Николай Романов), ранее лишенный церковного сана,опубликовал видеообращение, в котором объявил о создании народного ополчения и обвинил власти России в развале страны.

По его словам, они якобы хотят втянуть Россию «в гражданскую войну с близлежащими народами». Он попросил всех прослушать до конца его «проповедь», которая на деле является политическим воззванием.

«1 июля сего года была объявлена мобилизация солдат и офицеров России. Перед этим было объявление господина Путина об имперских претензиях к территориям близлежащих государств», — заявил схиигумен.

По его словам, власти хотят через вакцинацию загнать всем чипы и «всех, вне зависимости от национальности, загнать в стойло, электронный лагерь Сатаны». Он заявил, что у всех «предателей веры и изменников Родины» есть время сложить свои полномочия и покаяться.

Ранее скандальный схиигумен отказался покидать захваченный им после запрета в служении Среднеуральский женский монастырь — после лишения сана по решению церковного суда.

Церковный суд 3 июля лишил Сергия сана, признав его виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов. Это решение теперь должен утвердить патриарх.

После этого сторонники схиигумена заявили, что захватят монастырь. Суд, в свою очередь, выразил надежду, что правоохранительные органы проведут тщательное расследование случаев жестокого обращения с детьми в монастыре.



