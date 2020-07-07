Саудовская Аравия повышает цены на нефть для Азии, США и Западной Европы

Саудовская Аравия продолжает повышать цены на свою нефть, уходя от политики скидок, которой придерживалась в апреле и мае.В августе саудовские поставки станут дороже для клиентов на практически на всех рынках, следует из прайс-листа государственной нефтяной компании королевства Saudi Aramcо.

Для покупателей в Азии вся линейка саудовских марок подорожает на 1 доллар. Arab Super Light будет продаваться с премией в 2,65 доллара к региональному бенчмарку Oman/Dubai.

Наценка сортов Arab Extra Light, Arab Light и Arab Medium вырастет с 0,2 до 1,2 доллара, а Arab Heavy, который в июле реализуется со скидкой в 10 центов, со следующего месяца будет продаваться с премией в 0,9 доллара.

Для США легкие саудовские сорта Arab Extra Light и Arab Light подорожают на 20 и 30 центов соответственно, а тяжелые Arab Medium и Arab Heavy на 30 и 40 центов.

Для клиентов в Северо-Западной Европе Эр-Рияд повышает цены на 70 центов по сорту Arab Extra Light и на 40 центов по Arab Light.

Первый будет продаваться на 1,5 доллара дороже Brent, второй — на 70 центов. При этом саудовская нефть по-прежнему будет выгоднее российской Urals, которая на фоне обвального падения экспорта (до 40% в июле) продается с рекордной в истории премией в 2,5 доллара к Brent.

Стоимость сорта Arab Medium вырастет на 20 центов, а цена Arab Heavy не изменится: первый будет стоить на 20 центов дороже Brent, а второй — на 50 центов дешевле.

Единственным рынком, где Эр-Рияд снижает цены, станет Южная Европа: Arab Light и Arab Medium можно будет купить на 30 центов дешевле, чем в июле: с премией в 90 и 20 центов к Brent соответственно.

Максимальную скидку — в 1 доллар — Saudi Aramcо дает на тяжелый сорт Arab Heavy (минус 1 доллар к Brent).

В июне саудиты объявили о рекордном в истории повышении цен на свою нефть, отменив почти все скидки весенней «войны» с Россией. Одновременно Эр-Рияд почти вдвое сократил поставки на экспорт — они составили 5,2 млн баррелей в сутки против 10 млн в апреле. Экспорт Saudi Aramcо в США рухнул в 10 раз и стал минимальным за последние 35 лет — 130 тысяч баррелей в день.

Повышая ценники, саудиты стимулируют переработчиков использовать нефть, накопленную в хранилищах, говорят трейдеры, опрошенные Reuters.

По оценке ОПЕК, за январь-июнь в мире осталось 1,5 миллиарда баррелей нераспроданного сырья. И если в Европе пробки из неразгруженных танкеров постепенно рассасываются, то в Азии рост запасов в дрейфующих у побережья судах продолжается.

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что по итогам года мировой спрос на нефть просядет на 8,1 млн баррелей в сутки. Этот избыток лишь частично покроет соглашение ОПЕК+, в рамках которого 20 стран-экспортеров «черного золота» сократили поставки на 9,7 млн баррелей в день. Максимальные квоты по сделке действуют до конца июля. С августа ОПЕК+ может увеличить добычу на 2 млн баррелей в день.