Самый большой автобусный лоукост-перевозчик в Европе начал работать на внутренних рейсах Украины

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян пишет на своей странице в Facebook, что в 2019 году, благодаря проведенной автобусной реформе, в Украину зашел самый большой в Европе автобусный лоукост-перевозчик Flixbus.

В кооперации с украинскими компаниями они начали международные перевозки. Стоимость билета из Киева в Австрию или Германию стартовала от 5 евро при неизменно высоких стандартах комфорта и безопасности на современных автобусах. Тогда была договоренность, что Flixbus выйдет и на внутренние маршруты и даже поспорили, что в течение следующих трех лет ее сеть в Украине будет составлять не менее 100 украинских городов.

Владимир Омелян отмечает, сегодня, совместно с Euroclub компания Flixbus вышла на первые три внутренние маршруты, которые будут выполняться на современных «Мерседесах» и «Неопланах» Киев-Одесса-Затока, Киев-Житомир-Ровно-Львов, Киев-Житомир-Новоград-Волынский-Ровно-Львов-Ужгород.

По словам бывшего министра, теперь украинская власть должна: завершить автобусную реформу, обеспечить прозрачные правила игры на рынке, гарантировать функционирование рынка перевозок исключительно в законной плоскости и остановить серые, черные маршрутки, ну и, конечно же, строить массово качественные автодороги.