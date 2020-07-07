Названы фильмы 90-х, которые пересматривают чаще всего

Эксперты выяснили, какие фильмы 90-х до сих пор остаются самыми популярными в мире и проверили частоту поисков в интернете. Первое место занял «Форрест Гамп».

Компания провела анализ по запросам фильмов 90-х в ста странах мира и выяснила, что самым популярным оказался «Форрест Гамп», снятый в 1992 году.

На втором месте оказался «Один дома» 1990 года. Третье место разделили «Парк Юрского периода» 1993 года и «Привидение» 1990 года.

Следующим оказался «Титаник» 1999 года и «Люди в черном» 1997-го.

Далее следуют мультфильм «Король Лев», снятый в 1994 году, после него — мульт «Алладин» 1992 года.

В Японии самым попылярным фильмом оказался «Терминатор 2: Судный день» — 1991, а в Новой Зеландии «Армагеддон» 1998 года.

Как мы сообщали, в рамках смягчения карантина правительство разрешило работу кинотеатров.