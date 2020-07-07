Мадонна поделилась новым обнаженным селфи с костылем

61-летняя Мадонна — мастер провокационных снимков. Звезда нередко делится с поклонниками снимками в нижнем белье, которые вызывают у общественности самую разную реакцию. Вот и вчера певица опубликовала новый горячий кадр — на нем Мадонна позирует топлес, прикрывая грудь руками. Из одежды на ней надеты лишь шляпа и трусы.

У каждого есть костыль,

— прокомментировала фото звезда.

На снимке она действительно опирается на костыль. Еще весной звезда перенесла операцию на колене — ей удалили хрящ. А потом она долгое время восстанавливалась и передвигалась при помощи костылей. До конца звезда пока так и не поправилась — в прошлом месяце она ходила на протест в поддержку акции Black Lives Matter, опираясь на костыли.

Мнения поклонников певицы относительно ее нового снимка в очередной раз разделились. В то время как некоторые попытались ее пристыдить и призвали к тому, чтобы она немедленно надела одежду, другие назвали ее королевой и восхитились ее смелостью и фигурой.

У нее тело лучше, чем у большинства женщин. Я знаю, что она получит в ответ много хейта. Мадонна, выглядишь потрясающе!

От этой фотографии у меня перехватило дыхание!

Вы знаете, что все эти годы наделяете женщин силами делать то, что они хотят? Вы великолепны!

— пишут ей фанаты.