Гражданку США задержали за попытку передать России секретные данные Пентагона

Мексика помогла Соединенным Штатам поймать бывшую американскую военнослужащую, которая намеревалась предать интересы своей страны. Элизабет Джо Ширли вменили хранение сверхсекретных документов оборонного ведомства и планы передать их России.

Как информирует министерство юстиции в Вашингтоне, Ширли связалась с властями России письмом и запросила убежаща. Взамен женщина пообещала поделиться с Москвой сведениями о служащих Пентагона.

В итоге «шпионку» задержали на мексиканской территории. Отмечается, что Ширли также пыталась вывезти из США свою дочь, над которой потеряла право опеки.

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В общей сложности американке грозит 13 лет тюрьмы. Элизабет не стала отрицать вину.