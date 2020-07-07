Дженнифер Энистон прокомментировала свой «идеальный» секс с Брэдом Питтом

«Лучший секс у нас был тогда, когда мы еще не проснулись знаменитыми» — заметила известная актриса.

Актеров Дженнифер Энистон и Брэда Питта называли «золотой парой» Голливуда, но на самом деле в отношениях этих двух было немало проблем, которые они скрывали даже от родных. Об этом знаменитости рассказали уже после своего скандального развода.

Так, в интервью с Опрой Уинфри 51-летняя женщина призналась, что иногда им с Брэдом приходилось отчаянно пытаться оправдать ожидания публики относительно их брака.

По словам Дженнифер, ее семейная жизнь с первым мужем была совсем не такой сказочной и идеальной, как об этом писали в прессе.

Звезда сериала «Друзья» отметила, что ее отношения с экс-возлюбленным были нормальными, но на них изрядно повлияло постоянное вмешательство посторонних людей.

Наш брак был полностью создан средствами массовой информации. Все, что люди видят — это красную дорожку, но они не видят нас в реальной жизни, где мы делаем те же вещи, что и другие. – поделилась Энистон.

Бывшая жена Питта добавила, что они с любимым переживали то же самое, что происходит в отношениях других людей, но разница в том, что они — публичные лица, которые не могут делать все, что им вздумается, так как это может повлиять на их репутацию.

Актриса подытожила, что иногда ее сильно огорчало и разочаровывало, когда ее брак с Брэдом называли идеальным. Эти обстоятельства давили на нее, и, вероятно, именно этот фактор мог стать последней каплей, которая разрушила отношения Энистон с Питтом.