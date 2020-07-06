Впервые за 26 лет Лукашенко может потерпеть поражение на выборах

9 августа в Беларуси пройдут президентские выборы, которые станут самыми трудными для Александра Лукашенко за все его 26-летнее правление. Против него уже не только оппозиция, но и экономика.

«Есть три составляющие того, почему с мая белорусы, несмотря на массовые аресты и суды, выходят на спонтанные акции протеста и поддерживают любых альтернативных кандидатов. Первая — усталость от несменяемого президента с его хамским поведением, вторая — страх за свои жизни из-за запредельной заболеваемости Covid-19 (президент не признает коронавирус), третья — обвал экономики, а с ней и доходов людей, — сказала в комментарии «ДС» белорусский политолог Светлана Гречулина. — Сейчас впервые перед выборами у Лукашенко нет финансового резерва, чтобы поднять зарплаты и пенсии, задобрить электорат. Остается один выход — отрицать кризис и бить недовольных дубинками».

Опросы, проводимые СМИ, показывают, что на свободных выборах Лукашенко набрал бы лишь несколько процентов голосов и не вошел бы в тройку лидеров.

Но белорусский президент проводит кампанию в своем обычном стиле, и даже более жестко, чем прежде. Если на выборах 2006 и 2010 гг. его соперников арестовывали и судили уже после голосования, то сейчас до выборов еще больше месяца — а два из трех его основных конкурентов уже арестованы, возбуждены уголовные дела по «тяжелым» статьям.

Однако далеко не факт, что это поможет. За рекордным ростом протестной активности белорусов — впервые не только недовольство массовыми и плохо скрываемыми смертями от коронавируса, но и развал экономики. Пока — в виде растущих цен и падающих доходов, а также огромной скрытой безработицы. Однако экономисты уже констатируют: провал доходов в первом полугодии — просто колоссальный, и пока экономика работает лишь по инерции.