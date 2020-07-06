В Львовской больнице впервые сделали операцию по пересадке сердца

Во Львовской больницы скорой помощи впервые провели операцию по пересадке сердца. Об этом сообщил главный врач медучреждения Олег Самчук.

Донором стал 58-летний львовянин, который получил несовместимые с жизнью травмы, упав с высоты. После тщетных попыток спасти пациента медики констатировали у мужчины смерть мозга, что является прямым показанием к трансплантации, а его мама и сестра дали согласие на забор органов.

Сердце получил 57-летний житель Коростеня, что на Житомирщине, которого пять лет назад поразил инфаркт. Его сердце потеряло упругость и уже не могло качать кровь. Другого выхода, кроме трансплантации, мужчина не имел.

Здоровое донорское сердце врачи ему трансплантировали совместно с командой Института сердца во главе с Борисом Тодуровым.

Кроме этого, за последние сутки в больницы трансплантировали и две почки. Почки получили также мужчины — один из Львова, второй из Тернопольщины. Операции начали после полуночи и продолжались до восьми утра.

«Я бесконечно благодарен всем, благодаря кому состоялись эти исторические для Львова операции: сотрудникам больницы скорой помощи которые на ногах уже третьи сутки, команде Института сердца, которая готова бросать все дела и ехать за сотни километров, чтобы спасти человеку жизнь, другим нашим коллегам и единомышленникам. И особая благодарность — родным погибшего мужчины. Ваше непростое решение стало спасением для сразу трех человек и, поверьте, каждый из них перед операцией благодарил вам и благодарить всю жизнь », — говорит Олег Самчук.