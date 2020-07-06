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Сара Джессика Паркер удивила фанатов своей фигурой

Популярная американская актриса Сара Джессика Паркер продемонстрировала спортивную фигуру на пляже.

Женщина вместе с мужем Мэттью Бродериком отправилась на пляж в Хэмптонсе в штате Нью-Йорк и стала объектом внимания папарацци

Отмечается, что поклонники были шокированы, что актриса в свои 55 лет имеет стройную и шикарную фигуру.

На снимках Сара запечатлена в черном сдельном купальнике. Актриса дополнила образ белой рубашкой, которую завязала на бедрах, а на лице у ее большие солнцезащитные очки.

Фанаты назвали тело Паркер восхитительным, а ее саму — богиней. Пользователи пожелали всем так великолепно выглядеть.

6 июля, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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