Сара Джессика Паркер удивила фанатов своей фигурой

Популярная американская актриса Сара Джессика Паркер продемонстрировала спортивную фигуру на пляже.

Женщина вместе с мужем Мэттью Бродериком отправилась на пляж в Хэмптонсе в штате Нью-Йорк и стала объектом внимания папарацци

Отмечается, что поклонники были шокированы, что актриса в свои 55 лет имеет стройную и шикарную фигуру.

На снимках Сара запечатлена в черном сдельном купальнике. Актриса дополнила образ белой рубашкой, которую завязала на бедрах, а на лице у ее большие солнцезащитные очки.

Фанаты назвали тело Паркер восхитительным, а ее саму — богиней. Пользователи пожелали всем так великолепно выглядеть.