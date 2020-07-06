Особый статус ОРДЛО в обмен на прекращение обстрелов. Сможет ли Кремль продавить свой сценарий на переговорах по Донбассу

3-4 июля в Берлине состоялся 11-часовой раунд переговоров политических советников лидеров государств-участников Нормандского формата, где российская делегация, по данным источников западных СМИ, выдвинула настоящий ультиматум, правда, не публично, а, как водится у Кремля, кулуарно.

В частности, Москва потребовала от Киева показать до 6 июля проект изменений в украинскую Конституцию в части предоставления особого порядка местного самоуправления для отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Другими словами, Путин в очередной раз перешел в дипломатическое наступление по поводу конституционности особого статуса ОРДЛО «без дополнительных условий» — под соусом «незамедлительной правовой реорганизации» оккупированных Россией территорий украинского Донбасса.

Об этом, между прочим, Кремль талдычит все последние шесть лет, пытаясь всучить в украинский государственный организм созданные им же марионеточные квазигосударственные образования в качестве своеобразной «раковой опухоли», что позволяло бы держать Киев на коротком поводке. Ну а на другую чашу весов Москва положила и реальное прекращение огня со стороны российской оккупационной армии, и обмен удерживаемыми лицами, и возобновление нормальной работы блокпостов на линии разграничения со стороны ОРДЛО, и решение других актуальных вопросов, которые вот уже который месяц после парижского саммита «нормандской четверки» блокируются Россией.

4 июля на брифинге президента Владимира Зеленского во время его рабочей поездки в Одесскую область журналисты все же добились от него комментария по теме, соответствует ли действительности информация о требовании Москвы к Киеву предоставить проект «правовой реорганизации» ОРДЛО до 6 июля. На что Зеленский сказал буквально следующее: «Никто от Украины ничего не может требовать, мы — независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более что это международная уже риторика».

То есть, с одной стороны, волноваться, в принципе, не нужно: дипломатическую атаку Путина вроде как удалось сдержать — прежде всего с помощью консолидированной позиции наших немецких и французских партнеров. Но с другой стороны, продолжающаяся никудышная тактика Банковой по умалчиванию знаковых подробностей открывает широкое поле для поиска «зрады». И оставляет от всего этого как минимум весьма неприятное послевкусие.