Известный американский актер скончался от коронавируса

Американский актер театра и кино Ник Кордеро скончался в результате коронавируса.Сообщается, что звезда Бродвея скончался в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Нику Кордеро был 41 год.

Актер был госпитализирован с подозрением на пневмонию, после чего тест на коронавирус дал положительный результат. Из-за инфекции у актера возникли осложнения, в том числе септический шок, инфекция легких, потребовалась ампутация ноги.

Супруга актера написала в соцсети, что до сих пор не верит в смерть мужа и сильно страдает.

«Мое сердце разбито, потому что я не могу представить жизни без него», — написала Аманда Клутс.

Ник Кордеро снимался в больших бродвейских мюзиклах, был номинирован на премию «Тони» за роль в спектакле «Пули над Бродвеем». Кордеро снялся в фильмах «Уйти красиво», «Внутри игры», «сериалах «Голубая кровь», «Закон и порядок: Специальный корпус» и других картинах.