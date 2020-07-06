Итальянский композитор Эннио Морриконе умер в возрасте 91 года из-за осложнений травмы

Итальянский композитор Эннио Морриконе умер в возрасте 91 года, сообщило в понедельник итальянское информационное агентство ANSA.

Музыка, написанная Морриконе к спагетти-вестернам, таким как “За пригоршню долларов” и “Хороший, плохой, злой”, помогла задать тон целой кинематографической эпохе.

ANSA сообщило, что несколько дней назад Морриконе сломал бедро, а этой ночью композитор ушел из жизни в клинике в Риме.

Морриконе родился в Риме в 1928 году. Он написал музыку примерно к 400 фильмам, но его имя наиболее тесно связано с работами режиссера Серджо Леоне — теперь ставшими классикой спагетти-вестернами, а также фильмом “Однажды в Америке”.