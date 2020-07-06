Индия вышла на третье место в мире по числу заболевших COVID-19

В Индии выявлены почти 700 тысяч случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией — по этому показателю страна вышла на третье место в мире, опередив Россию.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, собирающего статистику в режиме реального времени, на 6 июля в Индии зарегистрированы более 697 тысяч случаев COVID-19, умерли 19,6 тысячи человек.

Лидером среди мировых стран остаются США, где заболели более 2,8 миллиона граждан и умерли почти 130 тысяч человек.

На втором месте Бразилия, где коронавирусом заразились 1,6 миллиона человек, умерли более 64 тысяч человек.

В России более 680 тысяч заболевших и 10 тысяч умерших.

Всего в мире коронавирусом заболели 11,4 миллиона человек. Умерли 534 тысячи человек, выздоровели более шести миллионов человек.