Борис Акунин обратил внимание общества на суд над псковской журналисткой

Писатель Борис Акунин прокомментировал судебный процесс по делу журналистки Светланы Прокопьевой. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Те из вас, кто не следит за судебным процессом псковской журналистки Светланы Прокопьевой, пропускают поразительный акт государственного самоувечья, происходящий на наших глазах», — говорится в сообщении.

Писатель напомнил, как в 2018 году семнадцатилетний Михаил Жлобицкий подорвал себя в здании архангельского ФСБ. Журналистка Прокопьева по этому поводу высказалась в эфире радиопередачи. В частности, одной из причин случившегося она назвала нездоровую социально-политическую ситуацию в стране. Прокопьевой за «публичное оправдание терроризма» грозит шесть лет тюрьмы.

«Смотришь на это и диву даешься умищу этих людей. Они из ничего, буквально из ничего, вновь создают себе большую проблему. Надолго. Храбрая, хрупкая женщина сядет в тюрьму и станет для всего мира символом преследования журналистов в путинской России. Ай, молодцы», — написал Акунин.