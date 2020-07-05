Во Львове стартуют съемки фильма по роману погибшего Скрябина

В июле начнутся съемки комедии «Я, «Победа» и Берлин» по книге Кузьмы Скрябина. Локацией для кинопроизводства станет Львов и Львовская область. Городской голова Андрей Садовый поддерживает процесс и признается, что создание фильма будет популяризировать город.
Городской глава Львова Андрей Садовый встретился со съемочной командой фильма, которая работает над экранизацией книги украинского музыканта Кузьмы Скрябина «Я, «Победа» и Берлин». Как информирует пресс-служба Львовского городского совета, мэр города поддерживает съемки ленты и готов содействовать процессу, так как развитие киноиндустрии во Львове положительно влияет на имидж города.
«Если от города что-то нужно, то вы можете максимально рассчитывать на наше содействие. Нам выгодно, чтобы во Львове создавались фильмы, чтобы это каким-то образом давало городу рекламу. Это особенно нужно в теперешнее время», – заявил Андрей Садовый.
Что известно о съемках фильма «Я, «Победа» и Берлин»?
Местом съемок станут Львов и Львовская область. Кинооператор Дмитрий Недря, который работает над созданием фильма, отмечает, что сейчас в городе есть множество новых неизведанных локаций, которые ранее не появлялись на широких экранах. Берлинскую часть сюжета тоже будут снимать во Львове, так как в самом Берлине уже нет необходимых построек 90-х годов.
Кроме того, съемочная группа пожаловалась на отсутствие качественных павильонов для съемок, что является весомой общеукраинской проблемой. Андрей Садовый заинтересовался идеей создания такого павильона и пообещал, что «в мэрии изучат этот вопрос».
Сюжет фильма «Я, «Победа» и Берлин» по роману Кузьмы Скрябина
Комедия по мотивам повести Андрея Кузьменко – это история парня Андрея, который приобрел первое в своей жизни авто марки «Победа». Главный герой вместе со своим другом Бардом отправляется в Берлин. На пути в Германию друзей ждут безумные приключения, но изобретательность ребят помогает решить любые проблемы. Домой они вернутся уже совсем другими людьми.
Выход фильма на широкие экраны запланирован уже на декабрь 2020 года.
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