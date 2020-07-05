В Австралии бракоразводными процессами будет заниматься искусственный интеллект

В Австралии правительство представило новую онлайн-услугу для пар, которые решили развестись. Искусственный интеллект Amica возьмет на себя раздел имущества, выработку соглашения об осуществлении родительских прав и регистрацию бракоразводного договора.

Проект разработала Национальная юридическая помощь Австралии. Деньги на проект в размере 3 млн австралийских долларов выделило федеральное правительство.

Непредвзятый ИИ будет искать подходящее решение для каждой пары, объективно оценивая имущество и интересы бывших партнеров. В том числе, Amica позволит избежать эмоциональных разговоров и неудобных встреч, поскольку станет посредником между двумя сторонами и будет хранить всю информацию в облаке.

Федеральные правительство, поддерживающее программу, заявило, что Amica подойдет для «относительно дружеских» пар и также может быть использована для разделения родительских прав и обязанностей.

Руководитель проекта Габриэль Кэнни считает, что ИИ сократит юридические расходы на бракоразводный процесс, упростит работу юридическим конторам и снизит нагрузку на суды. «Люди смогут решить свои проблемы, не тратя десятки тысяч долларов на долгие юридические баталии», — пояснила Кэнни.