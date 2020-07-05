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Ученые прорастили семена, которым 32000 лет

Российские ученые прорастили семена, которым 32000 лет

В 2012 году ученые обнаружили в сибирской вечной мерзлоте семена растений. Анализ показал, что их возраст — 32000 лет. Исследователи решили прорастить их — и эксперимент удался!

Российские ученые прорастили семена, которым 32000 лет

Исследуя гнезда древних земляных белок, российские ученые обнаружили семена древнего растения, возраст которых оценили в 32000 лет. Они находились во льду в 40 метрах под землей. По мнению исследователей, это был запас, сделанный в древности белками. При ближайшем рассмотрении семена оказались принадлежащими к виду Silene stenophylla, или смолёвка узколистная, потомки которого и сегодня широко распространены в Сибири.

Российские ученые прорастили семена, которым 32000 лет

Ученые решили прорастить древние семена — и, к их удивлению, попытка оказалась удачной. Исследователи долгое время не понимали, как семена сумели прожить так долго. Чтобы раскрыть эту тайну, ученые из Австрии решили провести анализ ДНК древних семян.

Российские ученые прорастили семена, которым 32000 лет

Исследование проводится в австрийском Университете природных ресурсов и естественных наук в Вене. Цель ученых — выяснить, каким образом растения генетически приспосабливаются к существованию в условиях сильной засухи, жары или холода. Результат исследования должен дать ценную информацию о механизмах приспособляемости растений к изменениям климата и помочь сохранить виды, которым климатические изменения угрожают уничтожением.

Российские ученые прорастили семена, которым 32000 лет

Кроме того, в рамках проекта ученые изучают вечную мерзлоту, которая в последние годы активно тает, чтобы понять, какие факторы в ней помогли семенам сохранить способность к росту.

Российские ученые прорастили семена, которым 32000 лет

«Человечество будет благодарно нам за любую информацию, которая поможет сохранить и преумножить посевы съедобных культур», — говорит профессор венского университета Маргит Лаймер, руководитель проекта.

Российские ученые прорастили семена, которым 32000 лет

5 июля, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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