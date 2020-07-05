ВОЗ отказалась от использовании двух лекарств при лечении коронавируса

Представители Всемирной организации здравоохранения прекратили испытания гидроксихлорина, а также лопинавира на пациентах с коронавирусом, находящихся на госпитализации. Более детально об этом говорится в заявлении, которое было опубликовано в субботу, четвертого июля, на сайте организации.

В документе отмечается, что решение было принято по рекомендации международного руководящего комитета так называемого испытания солидарности, которое было направлено на разработку средства от коронавируса. В его рамках было проведено сравнение влияния на смертность от вызываемого вирусом заболевания двух данных препаратов, а также стандартов оказания медицинской помощи.

В заявлении ВОЗ говорится: «Предварительные результаты испытаний показали, что гидроксихлорохин и лопинавир, или ритонавир не вызывают или практически не вызывают снижения смертности среди госпитализированных пациентов с COVID-19».

Также уточняется, что заключение относится исключительно тестирования данных средств на инфицированных коронавирусом в лечебных учреждениях. Ранее уже сообщалось о том, что ВОЗ обнародовала информацию, что в мире разрабатывают 141 вакцину от коронавирусной инфекции. В это же время в организации надеются получить сотни миллионов доз вакцины против пандемии до конца 2020 года.