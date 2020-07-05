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Ольга Куриленко позировала на яхте

40-летняя французская актриса Ольга Куриленко, которая резко ответила на скандал вокруг ее национальности, проводит свой летний отдых на яхте. Звезда фильма о Джеймсе Бонде и комедии «Агент Джонни Инглиш 3.0» очаровала подписчиков свежим снимком.

Знаменитая актриса позировала в синем платье-макси с принтом. Ольга облокотилась на край яхты, а за ее спиной раскинулся живописные скалы и горы. Где проходит отдых – Ольга не призналась.

Поклонники позитивно отреагировали на снимок актрисы и засыпали ее комплиментами. Примечательно, что звезда позировала без макияжа, демонстрируя естественную красоту.

5 июля, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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