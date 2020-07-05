Канье Уэст принял решение баллотироваться в президенты США

Американский рэпер, продюсер, дизайнер Канье Уэст заявил о своем намерении участвовать в выборах президента США в этом году. Об этом он сообщил 4 июля в своем Twitter.

«Теперь мы должны реализовать обещание Америке, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов», — написал Уэст.

В комментариях под постом отметился Илон Маск. Он написал, что обязательно будет голосовать за Канье.

Канье Уэст получил известность как продюсер, приняв участие в создании хитов для таких исполнителей, как Талиб Квели, Jay-Z, Ludacris и Алиша Киз. Среди его известных альбомов — The College Dropout, Late Registration, Graduation, 808s & Heartbreak, My Beautiful Dark Twisted Fantasy и другие. В качестве дизайнера он работал с Nike и Louis Vuitton. В 2014 году женился на модели Ким Кардашьян. У Канье и Ким четверо детей.