Израиль начинает призыв девушек в бронетанковые войска

Командующий бронетанковыми войсками с выпускницами курса, 2018 г. Фото: пресс-служба ЦАХАЛа

Глава генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави принял рекомендацию командующего сухопутных войск о призыве женщин в танковые войска. В ноябре этого года 60 израильтянок начнут обучение на соответствующих курсах, после чего пройдут службу на египетской границе.

Напомним, что пилотный проект по подготовке женщин-танкистов начался три года назад, когда из 30 кандидаток были отобраны 15. В результате дальнейшего отсева командирами танков стали лишь четверо. Саму программу разработали, чтобы выяснить, могут ли женщины составлять танковые экипажи из четырех человек для «стандартных операций по обеспечению безопасности» на границах Израиля, но не в условиях войны или действий в глубоком тылу противника.

Надо отметить, что девушки и раньше служили инструкторами по вождению танков, но в экипажи их не допускали, считая, что женщины не справятся с физическими нагрузками.

Будущих танкисток поздравляют с окончанием курса

Нельзя сказать, что все приняли идею на ура. Так герой Войны Судного дня генерал Авигдор Кахалани заявил, что танки — не для женщин, роль которых «приводить детей в этот мир». Бывший командующий сухопутными войсками Израиля генерал-майор Ифтах Рон-Таль даже назвал проект «заговором левых уродов» для подрыва обороноспособности ЦАХАЛа, правда, позднее был вынужден извиниться.

Бывший раввин ЦАХАЛа Исраэль Вайс съязвил, что, поместив в кабину танка мужчину и женщину, армия получит через девять месяцев маленького танкиста. Военные мгновенно отреагировали, подчеркнув, что речь никогда не шла о смешанных экипажах.

Как бы то ни было, пилотный проект был относительно успешен, но… В этом «но» и кроется главная проблема женского присутствия в бронетанковых войсках. В случае ранения или гибели одной из танкисток ее сможет заменить лишь другая женщина, поэтому ЦАХАЛ должен располагать личным составом. 60 призывниц и станут тем ресурсом, из которого будут формироваться женские экипажи.

У боевой машины. Фото: Eden Briand, пресс-служба ЦАХАЛа

Подготовка будет проводиться на танках «Меркава-4», учитывая специфические потребности и возможности женщин в плане физической подготовки, питания и т.д.

Женщины в боевых частях ЦАХАЛа уже давно не экзотика — два года назад 35-летняя пилот, мать двоих детей, была назначена командиром авиаэскадрильи, не так давно дама возглавила разведотдел Центрального военного округа, недавно появилась женщина-комбат сухопутных войск, женщины служат в ВМС, семь представительниц прекрасного пола получили звания бригадного генерала, а уж счет полковников идет на десятки.

Максим Суханов