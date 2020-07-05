Главный санитарный врач Украины рассказал об коллективном иммунитете к коронавирусу

В настоящее время коллективного иммунитета к коронавирусу, который вызывает заболевание COVID-19, нет ни в Украине, ни где-либо в мире. Формирование коллективного иммунитета возможно, но только при наличии вакцины.

В частности, Виктор Ляшко подчеркнул, что говорить о коллективном иммунитете без вакцины от коронавируса является средневековым подходом.

Он также добавил: «Это средневековый подход — когда говорили, что иммунитет будет формироваться, когда нет вакцины, и выживает сильнейший, а слабый умирает. В XXI веке такие подходы не могут быть применены».

Ранее в комментарии журналистам заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что ведомство не имеет ежедневной статистики поденной смертности по сравнению с прошлым годом. Все эти данные, согласно его словам, собирает Государственная служба статистики.