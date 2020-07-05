Эксперт НАТО — Россия планирует захватить Одессу и Херсон

Бен Ходжес – американский генерал-лейтенант, бывший командующий Вооруженными силами США в Европе считает, что Россия планирует захватить Одессу и Херсон и отрезать Украину полностью от моря. Для этого возможно и стягиваются войска под прикрытием учений «Кавказ 2020». Об этом он рассказал в интервью изданию «Левый Берег».

«Я не делаю никаких предсказаний, а просто поясняю, что есть такая вероятность, возможность подобных действий со стороны России. И основываюсь я здесь в первую очередь на том, как РФ привыкла действовать. В Крыму Москва создала повод в виде гуманитарной катастрофы, затем на протяжении нескольких лет Кремль указывал на свою прямую обязанность: защищать всех русских, оставшихся за границами России после окончания холодной войны.

Ныне на Юге Украины, в особенности в Херсонской области, идет масштабная информационная кампания, где силы, поддерживаемые Россией, заявляют о гуманитарном кризисе, пытаются подорвать доверие местного населения к украинскому правительству.

Ещё одна часть этой российской кампании – военные учения «Кавказ–2020», о которых я ранее упоминал. Некоторые могут подумать: у нас есть возможности засечь российские передвижения, они у нас на виду, это всего-то какие-то дежурные учения. Однако всё это может быть использовано для усыпления внимания. Я не думаю, что Россия видит своей целью исключительно Херсон. Уверен, что для Москвы эндшпилем будет полноценный контроль над пространством украинского черноморского побережья – от Одессы и до Керчи. Это поможет им не просто изолировать Украину от Чёрного моря, но и предоставит возможность полного контроля над северной частью водоёма, начиная от Приднестровья и аж до Азовского моря.» — отметил он.