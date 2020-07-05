Дочь Майкла Джексона призналась в отношениях с женщинами

Дочь поп-короля Майкла Джексона Пэрис ошеломила своих поклонников признанием.

Так, 22-летняя Джексон рассказала, что она имела немало романов с женщинами. Каминг-аут дочь поп-звезды совершила во время прямого эфира на Facebook Watch, в который вышла со своим нынешним бойфрендом Габриэлем Гленном.

Я думала, что в конечном счете выйду замуж за девушку. Я встречалась с большим количеством женщин. Я могу назвать себя геем … Но в конечном счете, не имеет никакого значения, что у тебя в штанах … Важна сама личность

прокомментировала Пэрис.

По словам девушки, ее отец Майкл Джексон знал о ее сексуальных предпочтениях, однако не осуждал и относился к этому с пониманием:

Он быстро все понял. Я думаю, он просто почувствовал мою энергию. Он дразнил меня так же, как и моих братьев. Когда я рассматривала женщин в журналах, он подходил и говорил: «О, у тебя есть подружка». Мне было тогда лет 8-9. Я счастлива, что в детстве у меня был такой опыт общения с отцом. Не всем детям так везет — призналась Джексон.

Кроме того девушка рассказала, как познакомилась со своим возлюбленным Габриэлем. Пэрис призналась, что после знакомства, уже через неделю она жила вместе с бойфрендом в его фургоне.

Она постоянно говорила мне: «Когда тебе надоест, просто скажи мне уйти, и я уйду, никаких обид». А я не хотел, чтобы она уходила. Я хотел проводить с ней каждый день и каждую ночь — признался Гленн.