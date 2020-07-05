Диетологи напоминают о важной роли полноценного завтрака

Многие люди в силу каких-то своих причин пропускают завтрак. Одни просто любят поспать подольше, и у них не остается времени, чтобы нормально поесть, другие просто не могут «протолкнуть» пищу. Между тем диетологи настойчиво рекомендуют ни в коем случае не пропускать завтрак.

Завтрак вполне обосновано называют важнейшим приемом пищи в течение дня. Если его пропустить, формируется стрессовое состояние. Организм замедляет скорость метаболизма, экономя энергию, что, в свою очередь, провоцирует появление дополнительных жировых отложений.

Даже если вы позавтракаете исключительно полезными продуктами, но через несколько часов после пробуждения, попавшие в организм калории будут направлены на пополнение жирового запаса.

Поэтому завтракать нужно в течение часа после пробуждения. Если вы физически не можете заставить себя употреблять пищу по утрам, попробуйте ничего не есть после 7 часов вечера. В таком случае организм сам начнет требовать еду сразу после пробуждения.