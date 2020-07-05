Бывший министр связи Израиля торгует российской «живой водой от коронавируса»



Бывший депутат от «Ликуда» и министр связи Израиля Аюб Кара ныне подвизается на ниве укрепления экономических связей с Россией и пытается наладить импорт в Израиль российской «живой воды от коронавируса».

Об этом рассказал сам экс-министр в программе «Мазнон» парламентского телеканала. Он посетовал, что в Израиле ему приходится получать лицензию на импорт чудо-средства, которое в России продается без всяких разрешений.

Кара использовал эфирное время для рекламы своего товара. Он сообщил, что речь идет об аппарате «Живая вода», который похож на «Тами 4» и продается на российском рынке. «Ты пьешь эту воду каждый день и приходишь в состояние антивируса. Это как прививка», — объяснил бывший министр связи. Кара добавил, что чудодейственные свойства «живой воды» наглядно демонстрируются «гиперактивностью» ее российских продавцов, необычайно бодрых для своего 70-летнего возраста.

Еще в феврале Кара обрадовал ивритоязычную аудиторию соцсетей демонстрацией чудо-аппарата «для остановки распространения коронавируса в воде», который преподнес ему российский умелец по имени «Евгений Протопобов».

Питерский бизнесмен Евгений Протопопов — бывший инженер-электронщик, в начале перестройки переквалифицировавшийся в ювелиры и создавший, по его словам, «миллиардный бизнес». Ныне он числится «интернет-деятелем» широкого профиля, продает «очищение», оздоровление и читает косноязычные лекции на тему «Как продавать в 46 странах на миллиард долларов без кредитов и инвестиций».

После изгнания из избирательного списка «Ликуда» за недостаточную сверхлояльность к лидеру партии Биньямину Нетанияху Кара решил заняться развитием связей с Россией и открыл в Санкт-Петербурге «Экономический центр мира». По случаю этого события «Евгений Протопобов» и преподнес ему свое уникальное изделие, лицензию на распространение которого в Израиле которого теперь и пробивает бывший министр.

https://news.israelinfo.co.il/kaleidoscope/87794