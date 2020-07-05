Александр Бородай заявил,что в скором времени Россия официально присоединит Донбасс к своей территории

Александр Бородай утверждает, что республики Донбасса де-факто уже принадлежат России. А скоро может и вовсе состояться их официальное присоединение к территории страны. Об этом он заявил во время съезда партии «Родина» в Санкт-Петербурге.

«В относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской федерации… а станут таковой и де-юре», – говорит он.