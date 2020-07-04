В России тотальные пожары в Сибири

Восточные и заполярные районы Сибири снова оказались в дыму лесных пожаров, масштабы которых бьют абсолютные рекорды, установленные в прошлом году.В июне из-за горения сибирского леса в атмосферу было выброшено 16,3 тонны углерода, что выше показателей того же месяца 2019 года и в 9 раз превышает средние уровни предыдущих лет, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Европейской службы мониторинга атмосферы Copernicus.

«Пожарная активность распространилась дальше на восток в Сибирской Арктике, чем в 2019 году, а пожары в неарктических частях Восточной Сибири участились», — рассказывает старший научный сотрудник CAMS Марк Паррингтон.

«Удивительно, насколько схожа суточная тенденция пожарной активности по сравнению с 2019 годом, — продолжает он. — Тем более что она настолько необычна для всех остальных лет, данные по которым у нас есть».

Как отмечает EuroNews, в четверг, 2 июля, дым горящего леса достиг Якутска, который расположен в 400 км от ближайшего эпицентра.

Пожары-2020 начались раньше, чем обычно, и сейчас их «во много раз больше, чем бывало в начале июля в прошлые годы», бьют тревогу в GreenPeace Russia: количество термоточек, которые фиксируются со спутника, вчетверо выше среднего для этого времени года.

По оценкам экологов, нынешним летом пожары в Сибири и на Дальнем Востоке могут быть масштабнее, чем в 2019 году, когда горело более 14,8 миллиона гектаров тайги.

По данным дистанционного мониторинга системы ИСДМ-Рослесхоз, площадь действующих в России лесных пожаров на утро 2 июля 2020 года составила 2,96 миллиона гектаров, что практически равно площади Бельгии (3 млн га).

За шесть месяцев текущего года, огнем пройдено уже более 8,2 млн га леса, пишет «Коммерсант». Это площадь, сопоставимая с территорией Австрии (8,3 млн га) и вдвое превышающая территорию Нидерландов (4,1 млн га).

Режим ЧС введен в 6 субъектах РФ: на всей территории Камчатского края, в Усть-Кутском районе Иркутской области, в Кежемском, Мотыгинском и Эвенкийском районах Красноярского края, в Хасынском, Среднеканском и Омсукчанском районах Магаданской области, в Абыйском и Нижнеколымском районах Республики Саха (Якутия), в Анадырском и Билибинском районах Чукотского АО.

В этом году некоторые полярные районы Сибири регистрировали температуру на целых 16 градусов выше майской нормы. В Верхоянске воздух прогревался до 38 градусов. Пожароопасный сезон начался на два месяца раньше обычного, а спутники стали регистрировать пожары уже в марте.

Огонь сжигает леса и торфяники в Сибири, но сухая растительность на обширных равнинах может гореть под снежным покровом зимы. Данные Copernicus в мае показали, что высокие температуры могли вновь разжечь эти «зомби-пожары».

В прошлом году лес полыхал в Сибири и на Аляске дольше, чем когда-либо. Из-за пожаров в атмосферу были выброшены рекордные 182 миллиона тонн углекислого газа.