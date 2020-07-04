У советницы Дональда Трампа диагностировали коронавирус

Кирмберли Гилфойл, которая занимает должность советницы главы Соединенных Штатов Дональда Трампа и является ответственной за сбор финансов на проведение предвыборной кампании действующего хозяина Белого дома, заразилась коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщают журналисты, сославшись на руководителя аппарата финансового комитета предвыборного штаба Трампа Сердхио Гора.

«После сдачи положительного теста Кимберли в срочном порядке изолировали, чтобы избежать любого риска. Она чувствует себя хорошо, однако ей предстоит пройти еще одно исследование на коронавирус для того, чтобы подтвердить диагноз, так как у нее нет симптомов», — отметил руководитель аппарата. Более того, известно, что Гилфойл является подругой старшего сына президента Дональда Трампа-младшего.

Напомним, что в конце прошлого месяца Трамп призвал американских чиновников замедлить тестирование на коронавирус, назвав это «мечом с двойным лезвием», который привел к раскрытию большего числа случаев COVID-19.