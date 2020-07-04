Сколько индейцев убили русские в Америке

Официально эта война длилась 200 лет и закончилась только в 2004 году.

Очень любопытный пост о русском присутствии в Америке написал в ФБ блогер Ульфхеднар Жайвир.

«Когда мне говорят, что американцы убивали индейцев и захватывали их земли, я задаю встречный вопрос: «А сколько индейцев убили русские?». После этого, как правило диалоги прерываются, потому что мало кто слышал, например, о Русско-Индейской войне 1802-1805 гг. Мало кто слышал о карательной операции Ивана Соловьёва, который убил на острове Уналашка более 5 тысяч алеутов (коренных жителей Алеутского архипелага). Мало кто в России слышал об экспедиции Григория Шелихова, который (цитирую источник) «устроил массовую резню местного населения, убив от 500 до 2500 эскимосов». Мало кто слышал об экспедиции Ивана Кускова (1808-1809 гг.), который перед основанием Форт-Росса убил немало индейцев, а потом заключил с ними перемирие. Мало кто слышал о том, как промышленник Ларион Беляев «зачистил» остров Атту от всех алеутов, которые там жили…

За 200 лет до продажи Аляски русские убили много тысяч коренных жителей тихоокеанского побережья Америки. Сейчас историки пытаются восстановить картину прошлого, но даже приблизительно не могут назвать цифру убитых индейцев 49-го штата США. Жертв даже не считали. Да и русских считали только «их благородие», знатных купцов и промышленников. Простой люд был не в счёт.

Зато почитаешь российские исторические документы, письма, записки, донесения, корабельные журналы и пр. создаётся впечатление, что это индейцы напали на Россию и издевались над людьми под Москвой. О своих «подвигах» говорили не охотно, часто умалчивали и вообще не упоминали. Так, например, капитан корабля «Св. Евдоким» Михаил Васильевич Неводчиков в своём бортовом журнале, по прибытию на остров Агатту, сделал запись о том, что «по досадному недоразумению, ружейным выстрелом был ранен алеут». О том, что после этого «досадного» выстрела завязалась потасовка можно узнать только в контексте записей. Сколько же пострадало людей, в ходе этого инцидента, вообще не сообщается.

Итак почти каждая экспедиция. Если кто причаливал к берегам Америки или Камчатки – обязательно проливалась кровь. А виноваты были конечно же местные жители, которых описывали как: «злее самых хищных зверей», «народ убийственный и злой», «кровожаждущие варвары» и т.д.

Но давайте возьмём один из эпизодов русской экспансии на Аляске. У основателя Северо-Восточной компании Григория Шелихова (1747 – 1795) был в подчинении некий промышленник Александр Андреевич Баранов (1746 – 1819), который настаивал на продвижении Русской компании вглубь материка. Шелихову такая идея была по душе и он назначил Баранова вместо себя. А сам уехал в Иркутск за повышением, мечтая занять пост губернатора, но неожиданно умер от цинги в 48 лет.

Баранов же собрал экспедицию из 30 военных моряков и на двух лодках-байдарах (вместимость каждой до 30 человек) отправился восточнее острова Кодьяк, который уже прочно закрепился за русскими. Баранова также сопровождали алеуты, находящиеся в рабстве у русских. Подплыв к острову Монтагью, тогда он назывался островом Сукли, Баранов встретил там индейцев-тлинкитов, которые отличались от остальных жителей Аляски тем, что были искусными охотниками. А потому и вооружены были копьями, топорами, луками, стрелами и ножами. До этого русские ни разу не встречали вооружённых алеутов и убивали их смело, не опасаясь сопротивления. А тут наткнулись на вооружённых индейцев и отступили.

Если подробно, то дело было так: в ночь с 20 на 21 июня 1792 года, когда русские остановились на ночлег, Баранов сотоварищами устроили свой лагерь отдельно, а алеуты – отдельно. Вдруг ночью внезапно раздался крик, топот, сильное шуршание, треск ломанных кустов… Все были подняты на ноги, но тлинкиты почему-то не трогали славян. Они напали на кадьякцев (т.е. алеутов, что приплыли с экспедицией, жители острова Кодьяк) и резали исключительно их, сводя давние счёты.

Однако русские сочли это опасностью для себя и открыли по тлинкитам огонь из ружей. В результате ночного столкновения 2 русских было убито и 15 ранено. Сам же Баранов был «едва не убит». Хотя в этом же письме, в котором он описал ночёвку на Сукли, признался, что был одет в кольчугу, которую «пуля не брала». Именно благодаря ей остался жив. То есть пуля не брала, а индейская стрела чуть не убила…

Сколько при этом погибло индейцев с обоих сторон Баранов не сообщил. Подумаешь какие-то эскимосы. Вот американцы убивали индейцев – это да, геноцид как минимум. Русские — только защищались…

Но продолжу свой рассказ о Русско-Индейской войне. Мысль о продвижении в глубь материка Баранова не покидала. На следующий год Александр Андреевич послал вооружённый отряд Лебедева-Ласточкина, который (цитирую записи) «опустошили два селения чугачей, увезя всех от мала до велика с собою на Грековский (о-в Грин)». А ещё через год (в 1794 -м) лично сам начальник так называемой «Северо-Восточной компании» А.А. Баранов собрал флот из 500 байдарок и отправился на остров Ши (полное название «Ши Аттика» или «Ситка»), который впоследствии был переименован на остров Баранова. Подойдя к берегу, русские увидели индейцев вооружённые ружьями и фальконетами. А потому выходить на берег побоялись и уплыли восвояси.

Откуда у них появились ружья, Баранову не трудно было догадаться. Индейцы успешно торговали пушниной с британскими и американскими (бостонскими) торговцами. Эти по совести платили за каждую шкурку, давая взамен ткани, охотничьи ножи, бытовую утварь и даже «огненную воду» (спиртное). Но в этот раз по заказу британцы доставили индейцам огнестрельное оружие. Баранов был разочарован такой торговлей и сообщил об этом Шелихову.

Шелихов был крайне обозлён на донесение Баранова и лично, за год до своей смерти, отправился в вооружённый поход из Охотска на остров Уналашка. Там он собрал подкрепление и поплыл дальше к острову Атха, который полностью очистил от алеутов. Почему был выбран остров Атха в качестве козла отпущения – историки не объясняют и стараются этот момент обходить стороной. Но после разгрома острова, Шелихов написал гневное письмо Баранову, где чуть ли не в приказном порядке потребовал продвижение вглубь материка. Баранов был сильно напуган рейдом Григория Ивановича и прекрасно понимал, что придётся столкнуться с мощным сопротивлением местных жителей, а потому решил тщательно обдумать план «освоения» восточных земель Аляски.

В результате было принято неожиданное решение — заключить с индейцами мир! Индейцы, конечно, по численности превосходили людей Баранова, так что могли запросто их вымести из острова Кадиак, да и вообще из Аляски, но мир для них – это святое. И в этом плане индейцы готовы на всё. Приплыв к острову Хинчинбрук (по-эскимосски «Тхалха»), Баранов пригласил чилхатского вождя по прозвищу Скаутлельт для заключения мира. Тот охотно согласился. В честь этого был устроен небольшой пир с огненной водой :) Индейцам были преподнесены подарки, в виде ненужных побрякушек, а в ответ вождь племени тлинкитов выдал за Баранова женщину, по имени Алеут, которая родила ему сына Антипатра и две дочери – Ирину и Екатерину (кстати, российская жена, оставшаяся в Петербурге, и дочь так об этом и не узнали).

С 1795 года, после того как был заключён мир с индейцами, русские расположились на острове Ши и построили там Михайловскую крепость. Крепость была названа в честь тлинкитского вождя Скаутлельта, которого Баранов крестил в православие, дав ему имя Михаил. Русским удалось без боя занять остров и обосноваться в заливе Ситка Саунд, в который часто заплывали торговые корабли из Британии, Франции, США и Швеции. К тому моменту патрон Баранова – Шелихов отошёл в мир иной и тем самым подарил полную свободу Александру Андреевичу действовать по своему усмотрению.

Почти пять лет русские и индейцы жили бок о бок, сохраняя шаткий, но всё-таки мир между собой. Хотя местные жители, которые прожили здесь по оценкам историков около 10 тыс. лет, были ужасно недовольны поведением русских. Ведь индейцы-тлинкиты буквально боготворили своих женщин и любое посягательство на них воспринимали как личную обиду и оскорбление. А русские матросы то и дело после принятия горячительных напитков, приобретённых у шотландских и ирландских купцов, насиловали индеек как могли. И только благодаря Баранову-Скаутлельту серьёзных стычек удалось миновать.

Но в 1800-м году Баранова вызвали на остров Кадиак и ему пришлось на время оставить Ситку. В Михайловской крепости оставалось около 120 русских под руководством В.Г. Медведникова и приблизительно 900 алеутов служивших им. Индейцы приняли это как знак. Но вождь племени киксади (самого большого у тлинкитов) Скаутлельт (он же Михаил) выступать против русских отказался. Потому что он был верен тому перемирию, которое было заключено с Барановым. В таких случаях индейцы выражают необыкновенную преданность своему обещанию.

Тогда предводителем восстания стал его племянник – вождь чилхатского племени Катлиан. Первую атаку летом 1800 года русские отбили без проблем, и Медведников об этом Баранову докладывать не стал. Через 2 года Катлиан объединил свои усилия с эяками и наконец осадил крепость Святого Архистратига Михаила, уничтожив всех находящихся в ней.

Тем не менее американские источники говорят, что было убито всего 12 русских, остальные же были просто ранены. Взятие крепости произошло в тот момент, когда несколько кораблей под управлением капитанов Алексея Евглевского и Алексея Батурина отправилась к «дальнему Сиучьему камню» на охоту. Поэтому потери у русских были не такие велики. Возможно индейский вождь прекрасно знал о том, что русские были на охоте, и просто воспользовался моментом.

Вернувшись с охоты, русские обнаружили, что крепость занята индейцами и быстро развернули свои корабли в сторону острова Кадьяк, где на то время находился Баранов. А тот просто пришёл в бешенство, когда узнал о восстании тлинкитов. Глава Северо-Восточной русской компании объявил всеобщую мобилизацию и провозгласил о начале Русско-Индейской войны.

Баранов собрал всё что имелось в своём распоряжении, плюс прихватил капитана Лисянского, который на своём бриге «Нева» случайно оказался там, совершая кругосветное путешествие, и все вместе они выдвинулись на Ситку. Крепость была взята за 4 дня – с 1го по 4е октября 1804 года, не смотря, что индейцы отпустили всех русских и их слуг, которые находились там. 10 ноября Лисянский уже отплыл из Ситки-Саунд за ненадобностью, так как русские к тому времени полностью контролировали южный берег острова Ши. Однако несколько тысяч тлинкитов всё ещё прятались в горах.

В 1805 году Баранов приказал окружить остров и уничтожать всех индейцев, которые попадались на глаза. Так был «зачищен» восьмой по величине остров Аляски, который в скорости переименовали в «остров Баранова». Война закончилась тихо, без подписания капитуляций и мирных соглашений. Да потому что не с кем было подписывать договора. Те индейцы, которым посчастливилось вырваться из острова, бежали. А остальные все были убиты.

Более того, прослышав о том, что 2 крепости в заливе Якутата были заняты индейцами (хотя источники этого не подтверждают и сам Баранов на Ситку отправился из одной из них), главнокомандующий российской армии на Аляске отправил туда отряд Демяненкова, который без разбора сжёг обе крепости. Были ли там индейцы или нет – не известно. Но все погибли, о чём Демяненков доложил Баранову.

До сих пор количество погибших индейцев на этой войне неизвестно. Хотя предполагают, что их могло быть несколько тысяч – не меньше. В России об этом ничего не знают и знать не хотят. По их правильному мнению, если и убивали индейцев, то это могли только американцы.

В 2004 году, уже через 200 лет, на Аляску была приглашена делегация из России во главе с потомком А.А. Баранова — И. О. Афросиной. В окрестностях города Ситка между русскими и американскими индейцами из племени киксади (потомками вождя Катлиана) было заключено перемирие, поставившую жирную точку в войне между индейцами и русскими. Русско-Тлинкитская война (как её называют в России, чтобы никто не догадался кто с кем воевал) официально провозглашена оконченной.»

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Статья собрана по материалам сайта Милитера , а так же английской версии Wikipedia.

