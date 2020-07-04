Самым старым золотым рыбкам Британии исполнилось 30 лет

У Ричарда и Энн Райт дома есть небольшой аквариум, в котором живёт пара золотых рыбок возраст которых перевалил за 30 лет! Владелец выиграл этих золотых рыбок на одной из ярмарок, которые проходили в 1977 году. С тех пор рыбки и живут в доме Райтов. На данный момент эта парочка золотых считается старейшими аквариумными рыбками Англии!



Сегодня назвать этих рыбок “золотыми” язык не поворачивается. Дело в том, что пару лет тому назад рыбки внезапно посерели.

Первоначально владельцами золотых рыбок, которых прозвали Splish и Splash, стали дети семейной пары – сын Мэтью и дочь Хейли. Тогда ребятишкам было всего 6 и 9 лет соответственно. Однако шли годы, и дети покинули родной дом, чтобы создать собственные семьи, а новыми хозяевами рыбок стали Ричард и Энн.

Несмотря на то, что средняя продолжительность золотых рыбок в аквариуме составляет порядка 10 лет, эта парочка явно не собиралась рано умирать. Помимо аквариума в семье Райтов были и кошки (целых четыре поколения), однако рыбки-долгожители пережили и их!



“Признаюсь, я из года в год всё больше удивляюсь, как Splash’у и Splish’у удалось прожить такую долгую жизнь! Не сказать, что в нашем аквариуме слишком хорошие условия содержания, да и кормим мы их лишь раз в день щепоткой специального корма. Мы не делаем ничего особенного, а рыбки всё живут и живут! Пару лет тому назад рыбки начали терять свой золотой окрас. Это очень похоже на человека, который с приходом старости начинает седеть”, – рассказывает Ричард Райт.

Побьют ли Splash или Splish рекорд золотой рыбки Tish, которая прожила целых 43 года и умерла в 2005 году?!