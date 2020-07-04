Москва проиграла американскому сланцу и другим сортам/трейдерам, потеряв свои рынки нефти

После падения цены нефти на минус 47 она выросла выше 40$ за баррель. Казалось бы пронесло, идем на 120! Новые тучные путинские времена, вечный Путин, всталлескален, впереди только хорошее! Так да не так. Кое кто как то забыл, какой ценой достигнуты текущие цены на нефть. А именно, на сколько пришлось сократить экспорт из страны, чтобы цены на нефть вернулись к 40USD за бочку. Ведь внезапно, объем поступающей валютной выручки в страну напрямую зависит не только от цены сырья, но и объема который ты продаешь. Нефть может вырасти до 100USD? но если ты будешь продавать в два раза меньше, для тебя это будет все равно что 50USD по сравнению с тем что было раньше.



Действие нового пакта ОПЕК+ всего за три месяца отбросило Россию на 20 лет назад на нефтяном рынке Европы, долю на котором теперь завоёвывают нефть из США и североморские сорта, свидетельствуют данные трейдеров и терминала Refinitiv Eikon.

Россия, бюджет которой, как и курс национальной валюты, зависит от нефтегазовых доходов, в июле сократит морской экспорт своего основного сорта нефти Urals до 3,8 миллиона тонн. Это минимальный объём с 1999 года, времени прихода к власти Владимира Путина в качестве премьер-министра.

“Это шок для всех, я не знаю, у кого был такой консервативный прогноз экспорта Urals на июль… Американская нефть дает лучшие показатели экономики. Сейчас есть нефть, которую можно продавать с поставкой в Европу в июле, а у нас выросло число запросов на нефть из США”, — сказал источник в торговых кругах.

Падение экспортных объёмов делает избыточной мощность огромной экспортной инфраструктуры, построенной Россией за прошедшие 20 лет.

Так, два новых нефтепровода в направлении российских портов на Балтике — в Приморск и Усть-Лугу — показывали максимальную мощность в 6,9 миллиона тонн в месяц, что почти вдвое превышает весь запланированный на июль морской экспорт Urals и в три раза — план экспорта на Балтике. Черноморский Новороссийск в июле будет загружен нефтью меньше, чем наполовину.

Ещё один построенный во времена растущего экспорта нефтепровод — Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО) мощностью 80 миллионов тонн в год — также частично потерял загрузку из-за действия пакта ОПЕК+.

Напротив, отгрузки легкой нефти из США в Европу достигли исторического максимума в марте 2020 года, превысив 4 миллиона тонн, согласно данным Refinitiv Eikon. В июне поставки нефти из США в Европу сократились примерно до 3 миллионов тонн, но остаются значительными, хотя добыча нефти в США с марта упала на 2,1 миллиона баррелей в сутки до 11,00 миллионов баррелей в сутки, по данным EIA.

Нефтедобыча на севере Европы, которая стагнировала в последние десятилетия, показала рост за счет запуска в конце 2019 года Норвегией нового гигантского месторождения Johan Sverdrup.

Новый норвежский сорт JS Blend является отличной заменой Urals: при переработке он дает похожий выход нефтепродуктов, однако содержит ощутимо меньше серы, что делает его более привлекательным для многих заводов.

Летом 2020 года добыча Johan Sverdrup должна вырасти до 440.000 баррелей в сутки и достигнуть 660.000 баррелей в сутки после 2022 года.

НЕПОТОПЛЯЕМЫЕ

Участники пакта ОПЕК+ — Россия вместе с членами Организации нефтеэкспортёров во главе с Саудовской Аравией — вынуждены были принять новые, более жёсткие обязательства в апреле 2020, после того как предыдущая сделка, действовавшая с 2016 года, распалась в марте 2020-го. В начале марта Россия выступила против дополнительного сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+, что развалило сделку, в то время как мировой спрос на сырье уже был подорван эпидемией коронавируса.

Реакция рынка не заставила себя ждать: цены на нефть потеряли треть стоимости 9 марта, зафиксировав максимальное однодневное падение со времен войны в Персидском заливе в 1991 году. Через месяц после начала “нефтяной войны” катастрофически упавшие цены вынудили участников ОПЕК+ вернуться за стол переговоров и согласовать план сокращения глобальной нефтедобычи на 23% с мая.

В рамках пакта Москва взяла на себя обязательства сократить добычу с мая на 2,5 миллиона баррелей в сутки от уровня 11 миллионов баррелей в сутки, отбросив нефтедобычу на 17 лет назад.

https://oleg-leusenko.livejournal.com/13031701.html