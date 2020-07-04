Колена Израилевы объявились на Сулавеси посреди Тихого океана

Произраильские взгляды не редкость в этом регионе Индонезии, народности которого по своим лингвоэтническим характеристикам ближе к папуасам, чем к населяющим остальную часть архипелага австронезийцам. Местные христиане-протестанты развешивают повсюду израильские флаги, а в блогосфере циркулируют статьи о том, что населяющая регион народность минахаса, состоящая из 9 или 10 этнических групп, и есть пресловутые 10 пропавших колен Израилевых.

В Манадо, столице провинции Северный Сулавеси, расположенной на окраине Индонезии, меня привел в изумление 19-метровый иудейский семисвечник. «Несколько лет назад эта менора была построена правительством округа Северный Минахаса в качестве места христианского паломничества», – рассказывает лидер местной еврейской общины Яков Барух, индонезийское имя которого – Тоар Палилинган. «Они вдохновились на этот замысел после посещения Израиля», – поясняет Барух.

На Северном Сулавеси действительно не возникло проблем с общественным принятием иудеев. Практически все члены общины заявили, что их семьи без труда приняли их вероисповедание. «Со стороны семьи возражений не было, потому что вера – личное дело каждого. Важно лишь, чтобы религия соответствовала искренним убеждениям», – делится одна из иудеек, Сара Тамбарики. Ее подруга Юлианти перешла в иудаизм вслед за мужем. Семья придерживается правил религиозной еврейской жизни уже более 20 лет. Другой член общины, Ричард, напротив, узнал о еврейской вере от жены – иудейки во втором поколении: «Я принял эту религию, до этого я был христианином. Семья и друзья у меня – христиане, но все нас приняли. Наш ребенок будет иудеем».

Первые евреи, как утверждает местный житель Орал Боллеграф, прибыли на Сулавеси в середине XIX века из Нидерландов. Именно тогда здесь и оказался один из предков Орала, который привез с собой еврейские книги. В этих краях осели три еврейские семьи: Боллеграфы, фон Богены и Езекилы. Они выстроили синагогу, остатки которой до сих пор сохранились и используются в хозяйственных целях. «В целом христиане нас всегда принимали и поддерживали. Ведь согласно 122-му псалму (в православной традиции 121-й псалом. – «НГР»), они тоже должны молиться за Иерусалим», – вспоминает Орал детские годы.

К 1940-м годам еврейская община Индонезии уже насчитывала, по оценкам разных исследователей, 3–4 тыс. человек. Центрами ее были столица Джакарта и Сурабая – город на восточной оконечности острова Ява. Но японская оккупация кардинально изменила положение евреев бывшей Нидерландской Индии. «Японцы нас не принимали, потому что это расходилось с их линией и принципами. Доказательством тому служит расстрел моего деда», – рассказывает Орал Боллеграф. «Синагога была разрушена, возможно, попаданием бомбы», – говорит он. В своей многочисленной семье Орал – единственный, кто еще помнит предписания иудаизма. «Я соблюдаю шаббат, совершаю ежедневные молитвы», – рассказывает этот пожилой человек. Однако на субботних собраниях в синагоге Орал не появляется. Причиной тому противоречия внутри общины.

В настоящее время местные иудеи объединены в Индонезийское еврейское общество с центром в Джакарте. Возглавляет организацию раввин Бенджамин Мейер Фербрюгге, потомок евреев (фамилий Коэн и Мейер), прибывших в Индонезию в рамках голландского колониального проекта. Бенджамин, чье индонезийское имя Бенни Пракарса, называет себя первым раввином страны. Рассказывает, что проходил обучение в семинарии Джозефа Гелбермана и получил звание раввина от Джонатана Гинзбурга и Стивена Джула Пескинда. Под руководством Бенджамина находится синагога «Бейт шалом», расположенная в одном из небоскребов Джакарты. По словам духовного лидера, собрания общины регулярно посещают 20–30 человек, из них еврейские корни есть примерно у 70%. Остальные приняли иудаизм – некоторые вслед за супругами, некоторые по велению души. Синагога Бенджамина состоит во Всемирном конгрессе прогрессивного иудаизма, однако раввин идентифицирует себя как ортодокса.

Помимо Джакарты и Манадо, еврейско-индонезийские общины, по данным главы Индонезийского еврейского общества, есть в провинции Лампунг (остров Суматра), на Молуккских островах и в Папуа. Кроме того, действуют кружки верующих в Магеланге (провинция Центральная Ява), на Бали и индонезийской части острова Тимор.

Несмотря на разрушение погромщиками в 2013 году синагоги одной из самых старых и известных иудейских общин Индонезии в городе Сурабая (Восточная Ява), иудаизм в островной стране явно на подъеме. В численном соотношении цифры невелики: Бенджамин Мейер Фербрюгге говорит о 200 индонезийских евреях, Иаков Барух – о 500. Но все больше людей проявляют интерес к еврейской теме.

Благодаря Якову Баруху и Реджинальду Таналисану, воспользовавшимся уникальными социокультурными условиями севера Сулавеси, иудейская жизнь в Индонезии вышла из подполья. Яков Барух, называющий себя раввином, с чем не согласен глава Индонезийского еврейского общества, довольно неожиданно ворвался в местную религиозную жизнь, будучи еще совсем молодым юношей.

«Еврейкой была моя бабушка», – говорит этот необычно высокий для индонезийца мужчина лет 40, в обычной жизни преподаватель права в местном университете. Барух выглядит вполне довольным жизнью в тропическом раю, однако всегда было что-то, что отличало его от других местных. «Я всегда ощущал себя иным, поэтому, когда бабушка рассказала о том, что она еврейка, все встало на свои места, – признается он. – Я сразу захотел возродить еврейскую жизнь в Манадо и создать здесь общину». За иудейской премудростью он отправился сначала в Сингапур, а затем – в Нью-Йорк.

Барух бесконечно занят то ремонтом в синагоге, то закупкой книг и организацией визитов, то обустройством печи для мацы, которую не купить в Индонезии. Его соратник, бывший политик Реджинальд Таналисан обладает знанием индонезийских реалий. Благодаря старым партийным связям Реджинальду стало известно, что Демократическая партия Индонезии (борьбы), одна из крупнейших и наиболее влиятельных в стране, к которой принадлежит и глава государства, не против присутствия евреев на территории Индонезии. В этом году удалось официально зарегистрировать уже более 10 лет неофициально действующую синагогу в Тондано, небольшом городе в окрестностях Манадо.

Иудаизм не входит в число шести официально признаваемых индонезийским государством религий, поэтому манадскую еврейскую общину, например, пришлось регистрировать под зонтиком протестантов. Индонезийские евреи не могут указать иудаизм в качестве исповедуемой ими религии в удостоверении личности. Подход общины Сулавеси к разрешению этих проблем заключается в позитивном взгляде на все происходящее. «Правительство защищает все религии, а малые религии не включены в официально признаваемые исключительно из-за минимального количества их последователей и крохотного бюджета», – говорит Реджинальд Таналисан. «Однако это ведь не значит, что они запрещены», – заключает он.



Оксана Коткина, Манадо-Тондано-Томохон