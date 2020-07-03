«  
  »

Врачи назвали самые полезные сочетания соков

Многие страдают от авитаминоза и ослабления иммунитета. Самый несложный и вкусный способ усилить защитные силы организма – фрештерапия. Свежие фрукты и ягоды – настоящий концентрат витаминов и минералов, поэтому улучшают функционирование клеток всего организма, в том числе иммунной системы.

Самые полезные свежевыжатые соки

Витаминные фреши помогут вам обрести крепкое здоровье, прекрасное самочувствие и легкость. Предлагаем список самых полезных миксов:

Морковь + Имбирь + Яблоко. Укрепляет иммунитет и способствует потере лишних килограммов.

Яблоко + Огурец + Сельдерей. Снижает рис онкологических заболеваний, уменьшает уровень холестерина в крови и помогает от головной боли.

Помидор + Морковь + Яблоко. Улучшает цвет кожи и устраняет неприятный запах изо рта.

Морковь + Яблоко + Болгарский перец. Благодаря высокому содержанию клетчатки этот микс помогает наладить пищеварение и дарит коже сияющий вид.

Апельсин + Имбирь + Огурец. Снижает температуру и насыщает организм влагой.

Ананас + Яблоко + Арбуз. Выводит лишние соли, полезен для печени и почек.

Читайте также: Эксперты рассказали, как улучшить секс в отношениях

Яблоко + Огурец + Киви. Улучшает цвет и увлажненность кожи.

Груша + Банан. Обеспечивает организм калием, полезным для сердца и сосудов.

Морковь + Яблоко + Груша + Манго. Снижает артериальное давление, выводит токсины и обладает согревающим эффектом.

Грейпфрут + Апельсин + Мандарин + Лайм + Гранат. Благодаря высокому содержанию витамина С укрепляет иммунитет.

Сельдерей + Ананас + Имбирь + Морковь. Этот освежающий напиток способен сжигать жир.

Яблоко + Апельсины + Ягоды. Богат антиоксидантами, восполняет дефицит витамина С в организме.

3 июля, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  