«Властелин колец» приготовил подарок для фанатов в честь своего 20-летия

Знаменитая киносага «Властелин колец» в 2000-х годах покорила миллионы фанатов. Через 20 лет создатели фэнтезийных фильмов решили выпустить ленты на дисках в расширении 4К и в 2D-формате.

Первый фильм под названием «Властелин колец: Братство кольца» вышел еще в далеком 2001 году. С тех пор на экраны вышло еще 2 фильма из данной трилогии, а также трилогия фильмов «Хоббит». Об этом сообщают в The Digital Fix.

В честь 20-летия создатели фильмов в 2021 году планируют выпустить все 6 фильмов на дисках, в которые войдут как режиссерские версии фильмов, так и театральные. То есть они будут длительными по хронометражу и дополнены дополнительными материалами со съемочных площадок.

Что такое «режиссерская версия фильма»?

Все фильмы имеют стандартную театральную версию фильма, которая должна уложиться в хронометраж фильма и собрать полные залы посетителей. Но в зависимости от спроса фанатов, режиссеры могут выпускать режиссерские версии – это те, которые отражают точку зрения режиссера. Она может существенно отличаться от театральной версии: там может быть изменен порядок действий, добавлены персонажи, которых не было раньше, могут показать мотивацию персонажей или совсем их изменить. Поэтому из-за смещения акцентов может быть совсем другая история в фильме. Ярким примером является серия фильмов «Властелин колец», где у всех есть режиссерские или просто расширенные версии фильмов, которые дополняют их новыми элементами.

Отметим, что все 6 фильмов имеют названия: «Властелин колец: Братство кольца», «Властелин колец: Две крепости», «Властелин колец: Возвращение короля», «Хоббит: Нежданное путешествие», «Хоббит: Пустошь Смауга», «Хоббит: Битва пяти воинств».