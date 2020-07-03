В Windows 10 появились проблемы с интернет-соединением

Накопительные обновления для операционной системы Windows 10 продолжают приносить с собой новые проблемы. В этот раз пользователи Windows 10 массово сообщают о том, что они испытывают проблемы с подключением к интернету.

Microsoft уже подтвердила, что эта ошибка затрагивает пользователей, на компьютерах которых установлены сборки Windows 10, выпущенные в мае и ноябре прошлого года. Следующее большое обновление, известное под названием 20H1, запланировано к выходу в конце апреля или начале мая этого года.

Редмондский гигант заявил, что чаще всего данная проблема с интернет-соединением возникает на компьютерах, которые используют прокси с ручной или автоматической настройкой. Проблема возникает в Microsoft Office, Outlook, Office 365, Internet Explorer и некоторых версиях Edge.

Microsoft подтвердила, что она уже работает над решением этой проблемы, однако дата выхода соответствующего обновления не сообщается. Если у вас также возникает данная проблема, то пока что можно временно решить ее, удалив обновление KB453599, которое является необязательным. После перезагрузки проблема должна быть устранена.