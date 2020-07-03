Ученые доказали,что коронавирус может поражать клетки головного мозга

Врачи Национального госпиталя Шри-Ланки обнаружили, что коронавирус нового типа SARS-CoV-2 способен вызывать нарушения в эндокринной системе.

Специалисты Национального госпиталя Шри-Ланки выяснили, что коронавирусная инфекция нарушает работу эндокринной системы и тем самым может усугублять состояние пациентов с соответствующими расстройствами. Врачи изучили состояние здоровья людей, которые были инфицированы родственным вирусом SARS-CoV-1, вызвавшим вспышку атипичной пневмонии в 2003 году. У многих из них после перенесённой болезни развился синдром повышенной усталости.

Частично это могло быть вызвано нарушением функции надпочечников, при котором они не вырабатывают достаточного уровня кортизола. В свою очередь, причиной этого может служить сбой в работе гипофизарной системы, регулирующей надпочечники. В течение года пациенты полностью приходили в норму, отмечают врачи Национального госпиталя Шри-Ланки. Патогенные свойства нового коронавируса обусловлены тем, что патоген связывается с человеческим клеточным рецептором ACE2, которые активен во многих тканях, в том числе эндокринной системы.

Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 заражает клетки, вызывая нарушения выработки гормонов. По словам учёных, тестирование на дефицит кортизола и лечение пациентов стероидами может стать жизненно важной стратегией борьбы с COVID-19 — к примеру, уже продемонстрировано снижение смертности у тяжелобольных пациентов с COVID-19, получавших стероид дексаметазон. Напомним, лабораторные эксперименты, проведённые учеными из Университета Джона Хопкинса говорят о том, что коронавирус может инфицировать клетки мозга.

В лабораторных условиях учёные вырастили органоид из человеческих клеток, который является своеобразной моделью мозга и внедрили в него SARS-CoV-2. В результате они получили первое доказательство заражения клеток и репликации патогена. Вместе с тем ученые говорят, что человеческий мозг намного более сложная структура, чем его клеточная имитация, на которой провели эксперимент.

Так, мозг обладает гематоэнцефалическим барьером, который защищает его от инфицирования. Поэтому исследователи не могут со всей вероятностью сказать, может ли SARS-CoV-2 преодолеть этот барьер. В то же время серьёзные воспаления, которые наблюдаются у пациентов с COVID-19, могут разрушают этот защитный барьер. Учёные считают, что необходимо провести более глубокие исследования о воздействии SARS-CoV-2 на мозг человека.