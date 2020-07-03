Объем электронных отходов достиг рекордных показателей в 2019 году

В 2019 году объем электронных отходов достиг 53,6 миллиона тонн, сообщается в отчете Глобального мониторинга электронных отходов ООН. Это эквивалентно 7,3 килограмм выброшенной бытовой техники и гаджетов на каждого жителя планеты. Если текущие тенденции сохранятся, то к 2030 году объем глобальных электронных отходов вырастет до 74 метрических тонн — то есть значение удвоится за последние 16 лет.

Электронными отходами называют списанное электрическое и электронное оборудование, такое как телефоны, ноутбуки и телевизоры. Их рост сопоставим с ростом отрасли информационно-коммуникационных технологий и представляет все большую проблему. Электронные отходы содержат такие вещества, как ртуть, кадмий и свинец, которые, при ненадлежащем обращении, могут представлять опасность для здоровья человека и окружающей среды. При этом около 80 процентов пришедшей в негодность электроники выбрасывается на свалку, сжигается или незаконно продается.

Ванесса Форти (Vanessa Forti) из Университета Организации Объединенных Наций и ее коллеги в новом отчете сообщают, что количество электронных отходов в 2019 году достигло рекордных значений, масса выброшенной техники уже превосходит общий вес всего взрослого населения Европы. Наибольший объем отходов произвела Азия — 24,9 миллиона тонн; за ней следуют Северная и Южная Америка (13,1 миллиона тонн) и Европа (12 миллионов тонн); и последние позиции занимают Африка и Океания (2,9 и 0,7 миллиона тонн). Однако при пересчете на душу населения картина выглядит иначе: здесь лидируют Европа (16,2 килограмма) и Океания (16,1 килограмма), а Азия занимает предпоследнее место (5,6 килограмма).

Примерно 17,4 миллиона тонн пришлось на долю небольшого оборудования, такого как пылесосы, фотоаппараты или вентиляторы. Около 13,1 миллиона тонны составила более крупная техника, включая плиты и стиральные машины. Также было выброшено 10,8 миллиона тонн охлаждающего и обогревающего оборудования, 6,7 миллиона тонн мониторов и экранов, 4,7 миллиона тонн небольшого ИТ- и телекоммуникационного оборудования и 0,9 миллиона тонн ламп.

При этом только 17,4 процента электронных отходов было собрано и переработано. Это значит, что золото, серебро, медь, платина и другие дорогостоящие материалы, стоимость которых исследователи оценили в 57 миллиардов долларов, были выброшены или сожжены, хотя их можно было бы извлечь для повторного использования.