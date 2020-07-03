Израиль разработал 3D-принтер, печатающий отличные веганские стейки

Израильская компания Redefine Meat, основанная в 2018 году, разработала первый в мире 3D-принтер, который печатает веганские стейки.

Уточняется, что по внешнему виду, текстуре и вкусу, продукт практически не будет отличаться от мяса животного происхождения. Компания планирует продавать такие устройства по всему миру уже в 2021 году.

В стартапе заявили, что 3D-принтеры смогут печатать первое время по 20 кг в час. А в последствии и вовсе – сотни кг, а стоить продукт будет намного дешевле, чем настоящее мясо.

По данным Barclays, к 2029 году продажи напечатанного продукта могут достичь 140 миллиардов долларов, что составляет около 10% мирового рынка мяса. Испанский конкурент Novameat также работает над принтером, который сможет печатать мясо.

https://mignews.com/news/technology/world/010720_95936_52993.html