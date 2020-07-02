Впервые в истории Украины отменили Соглашение о размещении евробондов

Соглашение о размещении Украиной новых 12-летних евробондов отменили. Это решение связано с заявлением председателя Национального банка Украины Якова Смолия подать в отставку из-за политического давления.

Отмена соглашения состоялось по инициативе украинского правительства. Такое решение является первым подобным в истории Украины.

«Насколько я понимаю, у инвесторов не было права отказаться от евробондов. Наше правительство поступил разумно: между краткосрочной целью взять деньги сейчас и долгосрочной целью — сохранить доверие инвесторов, выбрали второе », — прокомментировал аналитик инвестиционной компании ICU Михаил Демкив.

Новые евробонды Украины должны были стать первым выходом правительства на международные рынки капитала с начала коронавирусной экономического кризиса. Ожидалось получить целом 1,75 миллиарда долларов, из которых 750 000 000 долларов должны были направить на погашение долгов по евробондам со сроком погашения в 2021-2022 годах.

Остальные 1000000000 долларов правительство могло использовать на покрытие дефицита государственного бюджета (его размер в 2020 году составляет около 300 000 000 000 гривен или четверть всех запланированных расходов).