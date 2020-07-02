Верховный суд Британии признал Гуайдо президентом Венесуэлы

Британское правительство однозначно признает оппозиционера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы — так решил Верховный суд Великобритании в тяжбе между сторонами венесуэльского внутреннего конфликта о принадлежности более 930 миллионов долларов в золотых слитках, лежащих в Банке Англии. Об этом сообщает Evening Express.

«Правительство ее величества признает господина Гуайдо законным президентом Венесуэлы, и, как следствие, не признает господина Мадуро законным президентом», — приводит издание слова судьи Найджела Тира.

Британский суд встал на сторону оппозиционеров: по словам судьи, провластный управляющий совет «может найти более теплый прием в странах, чьи власти заняли иную позицию касательно легитимности господина Мадуро, в Англии же их запросы обречены».

Ранее президент страны Николас Мадуро принял решение выслать представителя Евросоюза из Венесуэлы.