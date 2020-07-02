В Ботсване при загадочных обстоятельствах погибли 350 слонов

На севере Ботсваны по неустановленным причинам погибли более 350 слонов. Правительство страны пытается разобраться в ситуации, сообщает The Guardian.

Первые трупы слонов нашли в дельте реки Окаванго, к концу мая стало известно о 169 погибших животных, а к середине июня число выросло до 350. При этом 70% погибших слонов нашли возле водных объектов. По словам местных жителей, они видели животных, которые ходили кругами, что свидетельствует о неврологическом нарушении.

Ученые считают возможной причиной смерти неизвестный патоген или отравление — браконьеры часто отравляют животных цианидом, указывает СМИ. Однако правительство Ботсваны пока не завершило исследование анализов погибших животных. «Власти не спешат, даже частные организации уже предлагали свою помощь, но не встретили поддержки», — рассказал директор по охране природы британской благотворительной организации «Спасение национального парка» Найл МаКканн. По его словам, страна демонстрирует, что не в состоянии защитить свой самый ценный ресурс.