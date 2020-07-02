«  
  »

Ученые сделали революционную находку ан Луне

Ранее считало, что Луна сформировалась из остатков тела размером с Марс, которое столкнулось с верхней земной корой с незначительным количеством металлов. Но новое исследование предполагает, что поверхность Луны более богата металлом, чем считалось ранее. Информация об этом опубликована в журнале Earth and Planetary Science Letters.

По словам исследователей, мелкая пыль на дне кратеров Луны на самом деле выбрасывает материалы, которые насыпаются с поверхности Луны во время метеорных ударов. Команда университета южной Калифорнии сравнила содержание металла у больших и глубоких кратеров, с его содержанием в более мелких кратерах. В результате команда обнаружила, что более высокие концентрации металлов находятся в более глубоких кратерах.

Традиционная гипотеза состоит в том, что примерно 4,5 миллиарда лет назад произошло столкновение между Землей и протопланетой размером с Марс, ее называют Тея. Большинство ученых считают, что это столкновение вывело обломки верхней части Земной коры, которые имели низкое содержание металлов, на орбиту. В результате этого образовалась Луна.

Однако в этой гипотезе есть одна несостыковка — Луна имеет более высокую концентрацию оксидов железа, чем наша планета. 

Ученые предполагают, что под поверхностью спутника может существовать еще более высокая концентрация металла. Если расхождение между количеством железа в Земной коре и на Луне будет даже больше, чем ученые предполагают сейчас, это поставит серьезный вопрос о том, как вообще сформировался наш спутник.

2 июля, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  