Ученые сделали революционную находку ан Луне

По словам исследователей, мелкая пыль на дне кратеров Луны на самом деле выбрасывает материалы, которые насыпаются с поверхности Луны во время метеорных ударов. Команда университета южной Калифорнии сравнила содержание металла у больших и глубоких кратеров, с его содержанием в более мелких кратерах. В результате команда обнаружила, что более высокие концентрации металлов находятся в более глубоких кратерах.

Традиционная гипотеза состоит в том, что примерно 4,5 миллиарда лет назад произошло столкновение между Землей и протопланетой размером с Марс, ее называют Тея. Большинство ученых считают, что это столкновение вывело обломки верхней части Земной коры, которые имели низкое содержание металлов, на орбиту. В результате этого образовалась Луна.

Однако в этой гипотезе есть одна несостыковка — Луна имеет более высокую концентрацию оксидов железа, чем наша планета.

Ученые предполагают, что под поверхностью спутника может существовать еще более высокая концентрация металла. Если расхождение между количеством железа в Земной коре и на Луне будет даже больше, чем ученые предполагают сейчас, это поставит серьезный вопрос о том, как вообще сформировался наш спутник.