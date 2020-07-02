Turkish Airlines возобновила регулярные полеты в Украину

1 июля Turkish Airlines возобновила регулярные пассажирские полеты в Украину после 3,5-месячного перерыва. Первый рейс из Стамбула принял Международный аэропорт Борисполь.

Пассажиров в Украине доставил выпущенный в 2020 году Boeing 787-9. Это новый для авиакомпании и украинских аэропортов тип самолета, который в компоновке Turkish Airlines вмещает 30 кресел бизнес-класса и 270 — эконом-класса. Авиакомпания намерена использовать его на маршруте в Киев на постоянной основе, заменив более старые самолеты Airbus A330.





Первым рейсом в Украину прибыли 193 пассажира, вылетели в Стамбул 210 человек.

Первые две недели рейсы будут выполняться с сокращенной частотой — семь раз в неделю. С 14 июля она вырастет до 10 рейсов в неделю.

1 июля авиакомпания также возобновляет полеты из Стамбула во Львов и Одессу. Во Львов авиакомпания будет летать пять раз в неделю, в Одессу — семь раз в неделю.

Рейсы в Херсон, Запорожье и Харьков, выполнявшихся в карантин, пока не входят в обновленное расписание Turkish Airlines на июль.