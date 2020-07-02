Бари Алибасов сошел с ума и лечится Эксперты составили список фраз, которые разрушают психику детей » Стало известно, сколько стоит грудь скандальной Клитиной Стало известно, сколько стоит грудь скандальной Клитиной. ПО словам друга семьи, грудь Клитиной обошлась ее мужу в 12 000 евро у хирурга Максима Иванчука. Хирург и ранее был известен в узкой среде украинских звезд, как хороший специалист по пластической хирургии.

Бывшая заместитель министра инфраструктуры Украины, героиня секс-скандала Александра Клитина заявила, что «Страна» якобы исказила ее слова о груди в тексте интервью, которое вчера у нас было опубликовано. Об этом она заявила во вторник, 30 июня, в комментарии «ZIK», передает «Страна».

«Страна.ua, как всегда, все наврала. Это не мой был вопрос и не мое заявление, но если реально, если так страну интересует мою грудь, я скажу. Вообще есть ли у людей логика, может ли быть у женщины, которой почти 40 лет, такая грудь, натуральная? Да, у меня сделанная грудь», — сказала Клитина в эфире телеканала.

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