Стало известно, какие санкции хотят ввести против Путина в США. Он не сможет попасть в США и все его счета или лиц, близких к президенту РФ будут заблокированы. США готовятся ужесточить санкции против России в связи с информацией о том, что структуры Минобороны РФ платили талибам в Афганистане за убийство американских солдат.Новый санкционный законопроект, который внес в Сенат демократ Боб Менендес и который уже поддержала лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси, включает ограничительные меры против российских чиновников, военных и разведчиков, вплоть до президента Владимира Путина, а также блокировку активов близких Кремлю олигархов и дополнительные санкции для компаний с государственным капиталом.

Согласно документу, который опубликован на сайте комитета сената по международным делам, глава Национальной разведки США в течение 15 дней с момента принятия закона должен сообщить конгрессу, действительно ли правительство России прямо или через свои структуры предлагало вознаграждение за убийство в Афганистане солдат США и миссии НАТО.

Если эти сведения подтверждаются, президент США обязан в течение 15 дней ввести санкции, включающий запрет на выдачу виз, блокировку активов и запрет на любые транзакции в отношении любого из следующих лиц:

— президент РФ Владимир Путин, либо лицо, действующее от его имени, включая управляющих активами Путина по всему миру;

— высокопоставленные представители правительства РФ, причастный к сговору с талибами;

— высокопоставленные представители Минобороны, разведки, включая ГРУ.

Не позднее чем через 30 дней президент США, согласно проекту, обязан наложить дополнительны санкции на «олигархов и других лиц, причастных к незаконной и порочной деятельности от имени Путина», а также членов их семей, говорится в документе.

Также президент обязан ввести санкционные меры против «государственных компаний», которые также причастны к «незаконной и порочной деятельности от имени Путина».

Кроме этого, под ударом санкции, согласно проекту, должны оказаться банки, обеспечивающие транзакции для всех перечисленных лиц и структур.

Новые меры, по задумке Менендеса, будут прописаны «прицепом» в закон о бюджете Пентагона на 2021 год. По такой же схеме, напомним, были приняты санкции против «Северного потока-2». Как показала практика, это ускоряет и упрощает процесс: не принять оборонный бюджет не могут ни конгресс, ни президент Дональд Трамп.

Новые санкции против России «следует принять незамедлительно», заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

Напомним, в пятницу The New York Times, сообщила, что, по данным американских спецслужб, подразделение российской военной разведки предлагало и выплачивало вознаграждения за успешные атаки на военных США в Афганистане.