Стало известно, как король и королева Бутана назвали младшего сына: новые фото

39-летний король Бутана Джигме Кхесар Вангчук и 30-летняя королева Джецун Пема Вангчук объявили имя своего второго сына. Он был назван Джигме Угьен Вангчук (Jigme Ugyen Wangchuck).

Подданные будут называть мальчика Его Королевское Высочество или Гьялси (Принц) Угьен Вангчук. Кстати, имя Джигме, которое носят также отец и старший брат малыша, переводится как «бесстрашный».

Король и королева Бутана с сыновьями

По случаю объявления имени младшего королевского наследника семья также поделилась новыми фото, сделанными во время посещения молитвенной церемонии в буддийском монастыре Ташинчхо-дзонг.

Напомним, что младший сын у пары родился в марте этого года, причем в день, когда в Бутане отмечают День отца — 19 марта. Первенец пары появился на свет в 2016 году.

Джигме Кхесар Намгьял Вангчук является пятым королем Бутана. Он занял престол в 2006 году, а в 2011 году состоялась свадьба короля и Джецун Пемы, которая происходит из обычной семьи, но считается одной из самых красивых женщин королевства.

Церемония прошла в главной крепости страны — Пунакха-дзонг. Бракосочетание монарха страна широко отмечала: празднества прошли в крупнейших городах Бутана.

Королевская чета пользуется большой популярностью у своих подданных — их даже называют «Кейт и Уильям Востока».