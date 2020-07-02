Социологи сообщили,что в результате карантина население Украины ощутимо обеднело

Вчера, 1 июля, Киевский международный институт социологии опубликовал результаты недавнего опроса граждан Украины, согласно которому население ощутило негативное влияние на свое финансовое состояние после введенного Кабмином карантина для сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

В конце апреля к условно богатым, которые могут осуществлять покупку дорогих вещей, таких, как телевизор или холодильник, или вообще что угодно – относились 20,5% опрошенных.

А вот по состоянию на начало июня таких было всего 12%. К тому же, с 30% до 36% вырос показатель граждан с условно средним уровнем, имеющих возможность откладывать немного денег, но лишенных перспектив покупать холодильник или телевизор. Более того, с 34% до 37% вырос показатель граждан с невысоким уровнем благосостояния, которым достаточно денег на еду, но покупать одежду уже трудно.

Также социологи отметили повышение уровня абсолютнойбедности- тех, кому не хватает денег на еду — с 11,5% до 12,1%. «Соответственно, за этот период отмечается падение благосостояния населения, хотя при этом, по крайней мере, пока, нет перехода к абсолютной бедности», — говорится в отчете КМИС.