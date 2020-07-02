Почему ГРУ платило за убийство американцев наркоторговцам

Оказывается, Путин имеет хорошие шансы попасть под санкции по внесенному в Сенат США законопроекту, объектами которого являются граждане РФ, причастные к выплате вознаграждений за убийство американских солдат в Афганистане террористами движения «Талибан».

Любопытно, что по данным американской разведки ключевую роль в посредничестве между ГРУ и “Талибан” сыграл крупный наркоторговец Рахмат Азизи.

Эта связь с торговцем смерти неслучайна, ведь данный промысел был поставлен на службу спецслужб еще в период СССР. С приходом советской армии в Афганистан, в КГБ была издана сверхсекретная директива М-120/00-050, благодаря которой торговли наркотиками хватало не только на спецоперации в странах Запада, но и для финансирования самих советских силовиков.

В то время, как и сейчас, наркоторговцы, работавшие под патронатом КГБ, были неприкасаемы. Некоторые из них, как и сейчас, являлись кадровыми сотрудниками гозбезопасности. Увеличение с 2011 года потребления наркотиков в России в 3,5 раза (оборот до $60 млрд в год) связывают с деятельностью именно этой структуры. В этот же бизнес вовлечены и другие структуры нынешней власти РФ: скандал с пойманными с поличным при использовании для перевозки наркотиков борта №1 МИД РФ затих вполне успешно.

Майору Путину, который бывшим не бывает, могут еще припомнить его деятельность по осуществлению связи с агентами арабских террористов в период своей службы в ГДР. Так что, расследование трагедии «Боинга» рейса М17 далеко не единственная причина приговорить себя рабом на галерах на пожизненно. Тем более, что народ, как и ожидалось, тоже «за!».

Дмитрий Кузовкин